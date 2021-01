Arrestado el hombre que se fotografió en el escritorio de Pelosi durante el asalto al Capitolio de EEUU

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El hombre que se fotografió en el escritorio de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, durante el asalto al Capitolio protagonizado por partidarios del presidente, Donald Trump, ha sido arrestado este viernes, según han informado las autoridades estadounidenses.

Officials say Richard Barnett, the man photographed sitting at House Speaker Pelosi's desk during the Capitol siege, has been arrested in Arkansashttps://t.co/DezQ11L1dg pic.twitter.com/ikvfuRpqGu