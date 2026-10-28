La Asamblea de Estados Parte inicia el proceso para elegir al nuevo fiscal general del TPI tras el cese de Karim Khan

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Estados Parte del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha anunciado el inicio de los procesos para elegir al nuevo fiscal general de la corte, después de la destitución de Karim Khan en julio por un caso de conducta sexual inapropiada, si bien el jurista británico ha negado los abusos que se le atribuyen.

La presidenta de la Asamblea de Estados parte, Paivi Kaukoranta, ha subrayado que el procedimiento busca "atraer a los candidatos más cualificados" para ocupar el cargo, antes de defender que "un proceso de selección transparente y estructurado es fundamental a fin de reconocer y elegir al fiscal más altamente cualificado que pueda cumplir las obligaciones de un cargo tan importante".

El plazo de presentación de candidaturas arrancará el 31 de octubre y finalizará el 31 de enero de 2027, tras lo que los candidatos serán evaluados por el Comité Asesor para las candidaturas de magistrados, a lo que se sumará la apertura en febrero de un canal confidencial para la recepción de denuncias por presunta conducta indebida por parte de cualquiera de ellos.

El calendario fija además que la elección del nuevo fiscal, que será el cuarto del organismo internacional, tendrá lugar en diciembre de 2027, si bien el proceso está abierto a posibles modificaciones, en caso de que fuera necesario.

El proceso deriva del cese de Khan después de que la Asamblea de Estados Parte, órgano rector del TPI; determinara que el fiscal había cometido "una falta grave" y "un incumplimiento grave de las obligaciones del cargo", a pesar de que el abogado del jurista denunció que el proceso "carece de fundamento legal" y anunció que lo impugnaría.

El abogado británico ha rechazado en reiteradas ocasiones las acusaciones en su contra por parte de una empleada del TPI en la sede del tribunal en La Haya, que le llevaron en mayo de 2025 a retirarse temporalmente del cargo mientras se llevaban a cabo las investigaciones.

El magistrado alegó entonces que tanto él como la corte son víctimas "de un amplio abanico de ataques y amenazas" por su labor judicial, que incluye las órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra tres altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Además, en febrero de 2025, Khan fue objeto de sanciones por parte de las autoridades de Estados Unidos en represalia por las medidas tomadas contra los mandatarios israelíes, bloqueando así sus bienes y activos y suspendiendo la entrada en el país norteamericano a altos cargos y trabajadores del TPI, incluyendo también a sus familiares inmediatos.