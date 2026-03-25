La Asamblea General de la ONU reconoce la trata de esclavos africanos como "el crimen de lesa humanidad más grave"

Una sesión en la Asamblea General de Naciones Unidas - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este miércoles una resolución impulsada por Ghana que reconoce la trata y esclavitud de africanos como "el crimen de lesa humanidad más grave" debido a su "magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas" en el marco del Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos.

El texto --aprobado con 123 votos a favor, 52 abstenciones y tres votos en contra-- reafirma su "reconocimiento colectivo de las repercusiones profundas y duraderas de los abominables regímenes de la esclavitud y el colonialismo", así como "la persistencia de la discriminación racial y el neocolonialismo sobre los africanos y las personas afrodescendientes".

En este sentido, afirma que "todo ello sigue causando inmenso sufrimiento, alteración cultural, la explotación económica, trauma emocional y discriminación incesante" en los africanos y las personas afrodescendientes a lo largo de la historia.

El texto reconoce que "las secuelas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos persisten hoy en día en forma de racismo estructural, desigualdades raciales, subdesarrollo, marginación y disparidades socioeconómicas que afectan a los africanos y a las personas afrodescendientes en todas las partes del mundo".

La resolución detalla que, en diversos contextos históricos, se han concedido "reparaciones y otras formas de resarcimiento" ante "delitos graves cometidos contra grupos concretos", si bien "aún no se ha establecido un marco de reparación integral para la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos, a pesar de su magnitud, duración y consecuencias duraderas".

El texto también pide "la restitución inmediata, sin trabas y sin costo alguno de los bienes culturales, objetos de arte, monumentos, piezas de museo, artefactos, manuscritos y documentos, así como de los archivos nacionales uue tengan valor espiritual, histórico y cultural o de otro tipo para los países de origen".

La Presidencia de Ghana ha indicado en redes sociales que la propuesta, impulsada por el presidente John Dramani Mahama, "busca hacer avanzar el diálogo global más allá del reconocimiento simbólico hacia la responsabilidad jurídica".

Entre los países que han votado en contra durante la votación en la Asamblea General se encuentran Israel, Estados Unidos y Argentina, mientras que se han abstenido otros europeos como España, Portugal, Reino Unido, Países Bajos o Alemania.

El texto, que detalla "la codificación progresiva de la esclavitud racializada de los africanos en todo el mundo", hace referencia al llamado asiento de negros, formalizado por la Corona española el 18 de agosto de 1518, que "convertía a las personas africanas en una mercancía sujeta a tributación en el marco de un monopolio comercial autorizado por el Estado".

De igual forma, cita el concepto pieza de indias portugués, "según el cual se consideraba jurídicamente a los africanos esclavizados como unidades de acumulación, de modo que las mujeres, los niños y las personas de edad de África se cuantificaban como fracciones de un esclavo varón de primera categoría tomado como valor de referencia".

Asimismo, nombra la Carta de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales del 3 de junio de 1621, que "aplicaba el derecho romano-neerlandés para clasificar a los africanos en la categoría de 'res mobiles'", es decir, bienes muebles.