La Asamblea Nacional avanza en una esperada ley de amnistía como paso "decisivo" hacia la paz en el país

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - Europa Press/Contacto/Marco Salgado

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este jueves por unanimidad y en primera lectura una esperada ley de amnistía que permita dar pasos "decisivos" hacia la paz en el país latinoamericano tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

"El proyecto de ley afortunadamente no es listado de nombres, porque esos listados de nombres siempre son excluyentes; son más todos los elementos que pueden ser sujetos a esta ley desde 1999 hasta 2026", ha indicado el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, tras la votación.

Según la Constitución, "para convertirse en ley todo proyecto recibirá dos discusiones en días diferentes", siendo que en la primera se aborda "la exposición de motivos", así como "sus objetivos, alcance y viabilidad", mientras que en la segunda se haga un debate "artículo por artículo".

El texto, denominado Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, excluye los delitos de violaciones graves a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción o tráfico de drogas.

"La amnistía general propuesta busca la justicia y la convivencia entre los venezolanos, permitiendo la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad, siempre con respeto a la ley y la justicia", reza la exposición de motivos recogida por varios medios venezolanos.

La ONG Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, ha catalogado de "positivo" que se haya iniciado el debate de la ley de amnistía, si bien ha instado a las autoridades venezolanas a hacer público "de inmediato" el texto íntegro.

"En buen cristiano: Sin el respaldo y sin los aportes de la sociedad civil, la amnistía tendrá las patas muy cortas", ha expresado en redes sociales Gonzalo Himiob, fundador de la ONG, quien ha aludido a que solo se ha hecho pública la exposición de motivos de la legislación, que tendrá ahora que ser aprobada en segunda lectura.