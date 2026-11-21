El encargado Shri Yumnam Khemchand Singh visitó los hospitales y se preocupó sobre las condiciones de salud de las personas que están recibiendo tratamiento médico tras el consumo de licor adulterado - CMO MANIPUR

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 14 personas han fallecido y más de 200 permanecen hospitalizadas, una docena de ellas en estado crítico, tras consumir licor envenenado fabricado de manera clandestina en el estado de Manipur, en el noreste de India, según han informado las autoridades locales.

La intoxicación masiva se ha producido en la zona de Chakpikarong, situada en el distrito de Chandel --a unos 75 kilómetros al sur de la capital estatal, Imphal--, donde los afectados comenzaron a sufrir un rápido deterioro de la salud en las 48 horas posteriores a la consumición.

El encargado político de Manipur, Yumnam Khemchand Singh, ha visitado este viernes por la noche varios centros sanitarios para supervisar la evolución de los pacientes y ha ordenado una investigación oficial para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.

Asimismo, las autoridades sanitarias han desplazado a Chandel un equipo médico encabezado por un especialistas para reforzar la atención sobre el terreno, mientras la administración regional ha instado a la población a evitar el consumo de bebidas alcohólicas de origen dudoso y a acudir al médico ante síntomas como vómitos, dolor abdominal, mareos o visión borrosa.

Por su parte, la Policía local ha precisado en un comunicado que el alcohol presuntamente ingerido por las víctimas procedía de la localidad de Sugnu, en el vecino distrito de Kakching, y ha descartado que existan focos de destilación clandestina en la zona afectada.