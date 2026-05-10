Ascienden a 15 los policías muertos por el ataque suicida de este sábado en el noroeste de Pakistán

Archivo - Convoy de la Policía de Pakistán en Multan - Europa Press/Contacto/PPI - Archivo

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El número de agentes de policía muertos por un tiroteo posterior a una explosión de un vehículo cargado de explosivos cerca de una comisaría en la localidad de Bannu, en el noroeste de Pakistán, ha aumentado a quince, han indicado las autoridades locales.

El oficial de la Policía regional de Bannu, Sajjad Khan, ha señalado en declaraciones recogidas por el diario 'Dawn' que de los 18 agentes que se encontraban presentes en el puesto en el momento del ataque, quince han muerto y los tres restantes han resultado heridos.

Los presuntos atacantes han hecho estallar un vehículo con explosivos cerca de una comisaría en Bannu, ubicada en la región de Jaiber Pastunjuá, que limita con Afganistán, lo que ha provocado el derrumbe del techo del edificio.

Tras el presunto ataque suicida, de momento no reivindicado por ningún grupo, se ha producido un tiroteo con los agentes. Posteriormente, contingentes adicionales se han trasladado al lugar y han acordonado la zona para iniciar las tareas de rescate entre los escombros de la comisaría.

La zona fronteriza ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.