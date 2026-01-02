Ascienden a 27 los muertos por el ataque de las fuerzas ucranianas del jueves en Jersón

Imagen de Jorli tras el ataque de drones ucranianos. - Europa Press/Contacto/Daniil Mikhailov

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han confirmado este viernes la muerte de 27 personas, entre ellas dos menores de edad, como consecuencia del ataque lanzado por Ucrania en la víspera en la región de Jersón, ampliamente ocupada por Rusia.

Ucrania lanzó el ataque con hasta tres drones en la madrugada de Año Nuevo que impactaron sobre un hotel y una cafetería situadas en la localidad de Jorli, a orilla del mar Negro, dejando también una treintena más de heridos.

La portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, ha detallado que los heridos, entre los que hay cinco menores de edad, se encuentran hospitalizados con diversa gravedad, según recoge la agencia de noticias TASS.

El Comité de Investigación ruso ha abierto ya una investigación por lo que ha definido como "atentado terrorista". El gobernador prorruso de Jersón, Volodimir Saldo, ha denunciado que "así es la paz" del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Por el momento, Kiev no se ha pronunciado por lo ocurrido.