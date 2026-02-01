Ascienden a 41 los fallecidos por el incendio en una fiesta de Nochevieja en Suiza

Incendio en el bar Le Constellation en Crans-Montana, Suiza - Europa Press/Contacto/Marco Alpozzi

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Uno de los heridos en el incendio ocurrido durante una fiesta de Nochevieja en Crans-Montana, un joven suizo de 18 años, ha fallecido este sábado en las últimas horas en un hospital de Zúrich, con lo que son ya 41 los fallecidos y 115 los heridos, según el balance oficial.

La fiscal general suiza, Béatrice Pilloud, ha informado de la muerte en la tarde del domingo "El número de muertos por el incendio del bar Le Constellation el 1 de enero de 2026 asciende a 41", ha indicado, según recoge el diario 'Tribune de Genève'.

"No se publicará más información en esta etapa de la investigación", ha añadido Pilloud. El último balance oficial de víctimas fue publicado el 5 de enero.

Todo apunta a que el fuego se inició debido a la presencia de bengalas en botellas de champán, que hicieron que el techo del bar se prendiera fuego rápidamente. Muchas de las víctimas eran menores de 20 años.