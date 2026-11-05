Ascienden a 43 los muertos por un ataque de Rusia a un centro de ayuda humanitaria en el este de Ucrania

Archivo - Bandera de Ucrania ondea a media asta en la capital, Kiev (archivo) - Kyrylo Chubotin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa del ataque ejecutado el lunes por el Ejército de Rusia contra una escuela utilizada como centro humanitario en la provincia ucraniana de Zaporiyia, ubicada en el este del país y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, ha aumentado a 43, según ha denunciado este jueves el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

"Hasta ahora se ha confirmado que 43 personas han muerto", ha dicho Zelenski en un mensaje publicado a través de redes sociales tras una reunión con su homólogo de Portugal, António José Seguro, en Madrid, en el que le ha trasladado su agradecimiento por sus condolencias a los familiares de las víctimas en el bombardeo contra la localidad de Komishuvaya.

Así, ha explicado que "las operaciones de búsqueda y rescate siguen activas por cuarto día consecutivo", antes de agregar que "decenas de personas podrían permanecer atrapadas bajo los escombros". "Solo una de las personas dada por desaparecida ha sido hallada hoy con vida", ha destacado.

"Cada día, Rusia ataca nuestras ciudades y comunidades con drones y misiles. Nuestro sector energético ha sufrido graves daños, y restaurarlo todo resulta muy difícil", ha lamentado Zelenski, que ha remarcado que ha abordado con Seguro "cómo puede Portugal apoyar el sistema energético y ayudar a proteger vidas en Ucrania".

"También hemos hablado sobre las posibilidades de una producción conjunta de armamento. Esperamos firmemente que se den nuevos pasos en materia de apoyo", ha apostillado el mandatario ucraniano.

El gobernador de Zaporiyia, Mijailo Semikin, denunció el martes que "el enemigo atacó de forma insidiosa la ciudad en el momento en el que había gente recibiendo ayuda humanitaria en un centro de resiliencia comunitaria" y agregó que el Ejército ruso lanzó "nueve bombardeos" contra el lugar usando entre otro armamento bombas FAB-3000, destinada a la destrucción de fortificaciones.

Por su parte, el coordinador humanitario de Naciones Unidas en Ucrania, Matthias Schmale, destacó que la mayoría de las víctimas son "residentes locales que acudieron a la escuela local para obtener ayuda y empleados de la administración local", antes de añadir que ataques posteriores mataron también a dos rescatistas y cuatro policías.