Ascienden a 67 los fallecidos por el incendio del sábado en un centro comercial de Karachi (Pakistán)

Centro comercial Gul Plaza de Karachi (Pakistán) - Europa Press/Contacto/PPI

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El último balance de víctimas mortales del incendio del pasado sábado en el centro comercial Gul Plaza de la ciudad paquistaní de Karachi es ya de 67 y las autoridades temen que siga aumentando en las próximas horas según va terminando la retirada de los escombros calcinados del edificio.

La cirujana jefe de la Policía de Karachi, la doctora Samia Syed, ha confirmado en las últimas horas un total de 67 fallecidos, según informa 'The Times of Karachi' en su nueva actualización, pero también hay que tener en cuenta que los servicios de rescate han extraído en las últimas horas los restos mortales de, estiman, cuatro personas más, por lo que la cifra potencial de muertos es ahora mismo de 71.

El comisario adjunto Javed Nabi Khoso mantiene además la cifra de desaparecidos en 77. A este respecto, los servicios de Emergencia temen que la cifra de muertos va a dispararse dado que muchas personas se encontraban atrapadas en el bajo del edificio, el último sitio al que queda por llegar.

La investigación se está centrando especialmente en este aspecto de la tragedia: el Gul Plaza cuenta, en principio, con 16 salidas, pero en el momento del incendio solo dos de ellas estaban abiertas.

Los ciudadanos atrapados, además, estaban obligados a escapar con una mínima ayuda de las luces de emergencia porque, como ha reconocido el presidente de la Asociación de Comercios del Gul Plaza, Tanveer Pasta, la detección del incendio conllevó el corte general de electricidad para que las llamas no se propagaran tan rápido.

Por todo ello, el portavoz de la Dirección General de Rescate 1122 se ha puesto en el peor de los escenarios y reconocido al diario paquistaní 'Tribune' que "han pasado días desde la tragedia y no hay esperanza de que alguien haya sobrevivido" en el piso inferior.