Ascienden a casi 1.150 los muertos y más de 3.300 los heridos por ataques de Israel en Líbano

Bomberos extinguen un incendio tras un ataque de Israel en Sidón, sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno libanés ha elevado este viernes a 1.142 los muertos y 3.315 los heridos a causa de ataques efectuados por el Ejército de Israel contra su territorio desde principios de marzo, días después de lanzar su ofensiva junto a Estados Unidos contra Irán.

El Ministerio de Sanidad ha difundido un nuevo balance que incluye 26 fallecidos y 86 heridos en las últimas 24 horas. Los datos globales recogen asimismo 122 menores muertos y otros 403 heridos desde el 2 de marzo, fecha en que el partido-milicia chií Hezbolá retomó sus ataques contra territorio israelí en respuesta al asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

El Centro de Operaciones perteneciente al Ministerio ha anunciado además en las últimas horas que seis personas, la mitad de ellas menores de edad, han muerto y otras 17 han resultado heridas, incluidos siete niños, como consecuencia de los bombardeos de Israel contra una localidad situada en el distrito de Sidón, en el sur de Líbano.

Los ataques de Israel han provocado además el desplazamiento de más de un millón de personas en Líbano desde el 2 de marzo, de acuerdo a un balance de la Unidad de Riesgos y Desastres, que ha indicado que el total de personas albergadas en refugios del Gobierno ha ascendido a 136.262 y el de familias a 34.973.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha advertido este jueves del "riesgo de anexión" que enfrenta el sur del país ante los continuos ataques de Israel, así como por sus "operaciones de desplazamiento masivo (...) al sur del (río) Litani, la invasión diaria de tierras, la demolición de viviendas (...) lo que sugiere que a los civiles no se les permitirá regresar a sus hogares a corto plazo".

Pese a la actual escalada, el Ejército israelí ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024. Israel ha argumentado, en todo este tiempo, que actúa contra Hezbolá y asegurado que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.