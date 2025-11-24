Ascienden a cuatro los muertos en un ataque de un dron ruso en Járkov (Ucrania)

Archivo - Personal de emergencia trabaja en el lugar de los ataques con drones rusos en Járkov, Ucrania - Edoardo Marangon/ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto y trece, incluidos varios menores, han necesitado atención médica este domingo a causa de un ataque de un dron ruso en la ciudad de Járkov, en el este de Ucrania, según han informado las autoridades ucranianas.

"En total, se sabe que cuatro personas han fallecido y trece han resultado heridas hasta el momento", ha anunciado el gobernador de la región militar de Járkov, Oleg Sinegubov, en su cuenta en Telegram, tras saber de la última víctima, una mujer de 69 años, que se ha sumado a otras dos mujeres, de 61 y 41 años, y a un hombre de 55.

El ataque ha consistido en una ofensiva con 16 proyectiles lanzados por un dron Geran-2, ha indicado el propio gobernador. "Han alcanzado viviendas privadas. Hay casas destruidas", ha señalado, antes de advertir de la posibilidad de que haya víctimas bajo los escombros.

Hay cinco personas con lesiones y otras siete han tenido que ser atendidas por una reacción de estrés agudo. "Dos personas han sido hospitalizadas y el resto están siendo atendidas por médicos en ese mismo lugar", ha relatado Sinegubov. Entre los heridos hay dos niños: un niño de 12 años herido por un cristal y una niña de 11 que sufre estrés severo.

El propio Sinegubov había informado previamente de un incendio declarado en el distrito de Shevchenkivski de Járkov como consecuencia de ataques de drones rusos.

Este ataque se produce en medio de las negociaciones que mantienen Estados Unidos y las delegaciones de Ucrania y sus aliados europeos en Ginebra para intentar avanzar hacia una solución al conflicto con Rusia utilizando como base el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.