Ascienden a más de 63.500 los muertos por la ofensiva de Israel en Gaza, con cerca de 350 muertos por hambre

Las autoridades gazatíes denuncian cerca de cien muertos y unos 400 heridos por los ataques israelíes durante el último día

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de la ofensiva militar desatada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha superado el umbral de los 63.500, según han indicado este lunes las autoridades del enclave palestino, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que han indicado que esta cifra incluye a cerca de 350 muertas de hambre por las duras restricciones israelí a la entrega de ayuda a la población.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "el balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 63.557 mártires y 160.660 heridos desde el 7 de octubre de 2023", antes de agregar que durante las últimas 24 horas se han registrado 98 muertos y 404 heridos a causa de los ataques de las tropas israelíes contra diversos puntos de la Franja.

Asimismo, ha subrayado que desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército de Israel rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y reactivó su ofensiva han muerto 11.426 personas, mientras que 48.619 han resultado heridas, si bien ha reiterado que aún hay cadáveres entre los escombros y tirados en zonas de difícil acceso por las operaciones israelíes, por lo que se teme que esta cifra podría ser superior.

Por otra parte, ha especificado que entre las víctimas registradas durante el último día figuran 46 fallecidos y 239 heridos tiroteados cuando intentaban acceder a puntos de entrega de ayuda humanitaria, lo que eleva estas cifras a 2.294 muertos y 16.839 heridos en este tipo de incidentes, en medio de acusaciones internacionales sobre el papel de la Fundación Humanitaria para Gaza, respaldada por Israel y Estados Unidos, en la distribución de esta ayuda.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado, por último, que hasta la fecha se han confirmado 348 muertos por hambre y desnutrición en el enclave, incluidos 127 niños, un dato que suma nueve fallecidos por estas causas durante el último día, entre ellos tres niños. La comunidad internacional se ha mostrado crecientemente crítica con Israel durante las últimas semanas por sus restricciones al reparto de alimentos a la población civil palestina.