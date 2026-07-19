Ascienden a nueve los guerrilleros kurdo-iraníes muertos en un ataque iraní con misiles en Irak

Archivo - Miliciano del Partido Komala en Irak (archivo) - Europa Press/Contacto/Nicolas Cleuet - Archivo

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nueve milicianos del Partido Komala del Kurdistán Iraní han muerto y varios más han resultado heridos por el impacto de seis proyectiles lanzados por fuerzas militares iraníes contra Zargwezala, en la provincia de Suleimaniya de la Región del Kurdistán iraquí, en el norte del país, según el último balance.

El propio Partido Komala ha informado de estas muertes en un comunicado recogido por la agencia de noticias kurda Kurdpa en el que explica que el cuartel general de la formación fue bombardeado a las 6.00 horas del viernes. Se trata del último de una serie de ataques contra el cuartel general con "cientos de misiles y drones".

"Los nueve peshmergas caídos son los últimos mártires del camino a la libertad cuya senda y lucha seguiremos", ha destacado la organización de izquierdas.

Por otra parte, el Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK) kurdo-iraní ha informado de ocho combatientes heridos en un ataque sobre una base en Hewler, Erbil, en el norte de Irak. La zona fue atacada con drones sobre las 2.00 horas de la noche de este domingo, según recoge la agencia de noticias kurda ANF.

Al menos 29 personas han muerto en los ataques contra esta zona desde el pasado 28 de febrero que comenzaron los bombardeos estadounidense-israelíes sobre Irán, según el recuento de Kurdpa. Entre los fallecidos hay 18 combatientes kurdo-iraníes, 7 combatientes kurdo-iraquíes, tres civiles, un militar francés y un combatiente kurdo-sirio.

Irán, que no se ha pronunciado sobre lo sucedido, ha lanzado durante los últimos años operaciones contra grupos separatistas kurdos en el noroeste del país y contra bases de estas formaciones en el norte de Irak, unas acciones intensificadas en respuesta a la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel en medio de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.