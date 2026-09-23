Ascienden a nueve los muertos por las fuertes lluvias causadas por el tifón 'Dujuan' en la costa del este de Japón

Archivo - LLuvias torrenciales en Japón (archivo) - Soichiro Koriyama / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de víctimas mortales causadas por las intensas precipitaciones, inundaciones y deslizamientos de tierra vinculadas al tifón 'Dujuan' a su paso por la región japonesa de Kanto ha ascendido a nueve, según el último balance publicado por las autoridades locales, que señala además que cuatro personas continúan en paradero desconocido.

Seis de los fallecimientos han sido registrados en la prefectura de Chiba, donde dos personas más se encuentran desaparecidas, mientras que en la prefectura de Kanagawa, dos personas han perdido la vida en la ciudad de Yokosuka y una en la de Miura, y se desconoce el paradero de otras dos en ambas ciudades, según datos oficiales recogidos por la agencia de noticias Kyodo.

Las fuertes precipitaciones han ocasionado además daños en más de 600 casas en las prefecturas de Chiba, Kanagawa e Ibaraki, debido a inundaciones y deslizamientos de tierra.