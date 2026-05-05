Asesinado a tiros un destacado clérigo de Pakistán en un ataque cerca de la frontera con Afganistán

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un destacado clérigo de Pakistán antiguamente vinculado al partido Yamiat Ulema-i-Islam Fazl (JUI-F) ha sido asesinado a tiros este martes en la ciudad de Charsada, situada en la provincia de Jáiber Pastunjua, cerca de la frontera con Afganistán, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del ataque.

El inspector general de la Policía provincial, Zulfiqar Hamid, ha confirmado el "martirio" del maulana Muhamad Idris y ha afirmado que fue tiroteado "por personas no identificadas". "Se han emitido órdenes para dar pasos que garanticen que se arresta cuanto antes a los responsables", ha dicho la Policía en un mensaje en redes sociales.

Así, ha prometido que "los implicados en este atroz incidente serán localizados muy pronto y llevados ante la justicia", al tiempo que ha apuntado que "los servicios religiosos y nacionales de Hamid son inolvidables". "Su sacrificio por la nación siempre será recordado", ha señalado, antes de trasladar sus condolencias a sus familiares.

Según las informaciones recogidas por el diario paquistaní 'Dawn', el clérigo fue tiroteado cuando iba desde su vivienda en Tarangzai hacia la mezquita Darul Ulum Numania, un ataque en el que dos agentes han resultado heridos. El padrastro de Idris, el maulana Hasán Jan, fue asesinado por Tehrik-i-Taliban (TTP) --un grupo conocido como los talibán paquistaníes-- por su rechazo a la lucha armada.

Tras la confirmación de la muerte de Idris, el portavoz del Gobierno de Afganistán, Zabehulá Muyahid, ha trasladado sus condolencias a la familia del "mártir" y ha resaltado que las autoridades instauradas en el país por los talibán en agosto de 2021 "condenan en los términos más firmes". "El martirio de los eruditos religiosos es un acto de los enemigos del Islam", ha apuntado en redes sociales.

"El martirio de este eminente erudito y maestro de miles de estudiosos religiosos representa una pérdida inmensa e irreparable para el ambiente académico, los eruditos y el mundo islámico", ha zanjado.