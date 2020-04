Asesinados tres civiles en un ataque achacado al LRA de Joseph Kony en el noreste de RDC

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas fueron asesinadas el lunes en un ataque ejecutado por supuestos miembros del Ejército de Resistencia del Señor (LRA) de Joseph Kony contra dos aldeas situadas en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), según han confirmado este miércoles las autoridades.

El ministro del Interior de la provincia de Alto-Uelé, Crispin Alibu, los rebeldes ugandeses irrumpieron en las localidades de Kapili y Linambili, situadas cerca de Dungu, donde abrieron fuego contra los residentes tras saquear parte de sus bienes.

"Como no hay presencia del Ejército en estas localidades, la población dice que atacaron a los rebeldes para recuperar sus bienes", ha dicho, antes de agregar que "al no estar armados, los miembros del LRA mataron a tres civiles y la población se replegó, al no poder hacerles frente".

Así, Alibu ha resaltado en declaraciones a la emisora congoleña Radio Okapi que "es absolutamente necesario el apoyo del Gobierno central, porque movilizar hombres y medios logísticos es necesario un apoyo realmente importante".

El LRA tomó las armas en la década de 1980 en Uganda, pero salió del país diez años después tras una gran ofensiva militar de Kampala. Desde entonces, ha vagado por toda la región a pesar de la creación de una fuerza regional, apoyada por Estados Unidos, para frenarlo.

El LRA es, más que una guerrilla, una auténtica organización criminal que se caracteriza por su extrema violencia y por el reclutamiento de menores de edad para usarlos como sicarios y esclavos sexuales.

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido órdenes de arresto contra Kony y otros comandantes del LRA. Aunque sus filas han quedado reducidas a unos pocos cientos de combatientes, el grupo sigue realizando ataques contra civiles.