Asesor militar de Jamenei avisa que Irán "hundirá" en el Golfo a EEUU e Israel si atacan infraestructura crítica

Iraníes asisten a los funerales de los comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), oficiales del ejército y civiles fallecidos en los primeros días de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. - Iranian Supreme Leader'S Office / Zuma Press / Con

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mohsen Rezai, asesor militar del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha avisado este martes de que Teherán "hundirá" en el golfo Pérsico a quienes ataquen "infraestructura crítica" iraní, en plena tensión en la zona por el ultimátum de Estados Unidos, ahora extendido hasta el viernes, para que Irán reabra el paso de Ormuz.

"Si cometen un error respecto a la infraestructura crítica de Irán, los paralizaremos y los hundiremos en el Golfo Pérsico", ha indicado en declaraciones recogidas por la agencia IRNA, en la que redobla el pulso a Washington en plena amenaza con atacar centrales eléctricas e infraestructuras civiles vitales.

En este sentido, Rezai revierte el ultimátum dado por Donald Trump e insiste en que se acerca el plazo final para salir del atolladero que representa la guerra para Estados Unidos.

El que fuera exjefe de la Guardia Revolucionaria iraní ha subrayado que la guerra lanzada contra Irán no terminará hasta que se levanten todas las sanciones, se compensen los daños y exista una garantía legal internacional de que la agresión contra Irán no se repetirá y ha encuadrado la ofensiva de Washington en sus planes globales "de tiranía global" para controlar los recursos energéticos de Canadá, Groenlandia y Venezuela.

Sobre la situación regional y las críticas lanzadas desde los países del Golfo, afectados por las represalias iraníes, Rezai ha indicado que todos los países árabes estarían luchando contra ambos "regímenes despóticos", en referencia a Estados Unidos e Israel, si conocieran los "siniestros planes" para la región.