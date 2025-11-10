Asesores del rey de Marruecos abordan su plan de autonomía para el Sáhara Occidental con líderes de partidos políticos

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los asesores del rey Mohamed VI de Marruecos se han reunido este lunes en la sede de la Presidencia del Gobierno con los líderes de los partidos políticos representados en el Parlamento para debatir el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, después de que el Consejo de Seguridad de la ONU respaldara recientemente su iniciativa para la antigua colonia española.

"Por orden de Su Majestad, ha tenido lugar este lunes una reunión presidida por los asesores Taib Fasi Fihri, Omar Aziman y Fuad Ali al Hima, con los jefes de los partidos nacionales representados en las dos cámaras del Parlamento, en presencia de los ministros de Interior y Exteriores", reza un comunicado del gabinete real recogido por la agencia de noticias MAP.

En el encuentro, los asesores reales han "actualizado y formulado detalladamente la iniciativa de autonomía", mientras que ha invitado a las formaciones políticas a que presenten sus puntos de vista y propuestas. "Esta reunión se enmarca en el compromiso constante del rey para la puesta en marcha de un enfoque participativo y de concertación amplia cada vez que se trate de las grandes causas del país", ha indicado.

Por su parte, los partidos han celebrado los "desarrollos positivos que experimenta la cuestión del Sáhara marroquí", así como que el monarca haya decidido contar con las instancias políticas nacionales en la elaboración de "una visión integrada, actualizada y detallada de la iniciativa de autonomía".

"Han expresado, igualmente su movilización constante, bajo la sabia dirección de Su Majestad, y su apoyo total a las iniciativas y a los esfuerzos incansables que el soberano no ha dejado de desplegar por la defensa de los derechos legítimos de nuestro país para consolidar la marroquidad del Sáhara", ha agregado el gabinete real.

El Consejo de Seguridad de la ONU dio 'luz verde' a una resolución presentada por Estados Unidos para prorrogar un año el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) que apoya el plan de autonomía marroquí para este territorio.

El documento "pide a las partes que entablen conversaciones sin condiciones previas, tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos, con miras a lograr una solución política final y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo saharaui, reconoce que una autonomía genuina podría representar el resultado más factible y alienta a las partes a presentar ideas para apoyar una solución final mutuamente aceptable".

Tras ello, Mohamed VI realizó un inédito discurso a la nación en el que afirmó que Marruecos había abierto un "nuevo y victorioso capítulo" después de medio siglo de conflicto en la antigua colonia española y, días después, declaró como festivo el 31 de octubre, fecha en la que se realizó la votación. Por su parte, el líder del Frente Polisario advirtió de que no participará en ninguna negociación que excluya el derecho de autodeterminación.