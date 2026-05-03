Un ataque de un dron ucraniano provoca un incendio en el estratégico puerto ruso de Primorsk

Archivo - Imagen de archivo de pruebas en Alemania de un dron de combate empleado en Ucrania - Jan Woitas/dpa - Archivo

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han confirmado que un ataque de un dron ucraniano ha provocado un gran incendio, ya bajo control y sin dejar víctimas, en el estratégico puerto de Primorsk, en la región de Leningrado.

La región ha sido escenario de un ataque nocturno con más de 60 drones ucranianos que tenían al puerto como su principal objetivo, ha explicado el gobernador Alexander Drozdenko en un mensaje de Telegram.

"El fuego está ahora bajo control", ha comunicado Drozenko, aunque no ha dado detalles sobre el alcance de los daños.

Primorsk es un engranaje vital en la industria petrolera rusa, que solía exportar más de un millón de barriles de crudo y diésel al día antes de una serie de ataques de Ucrania este año, como parte de la campaña más amplia de Kiev contra puertos y refinerías.

El puerto suspendió temporalmente la carga de buques cisterna el 23 de marzo tras un ataque con drones.

Rusia informó haber sufrido un total de 334 ataques con drones durante la noche, incluyendo ataques cerca de Moscú. Un incendio se desató en una fábrica durante un ataque con 14 drones ucranianos en la región de Voronezh, al sur de Rusia, según informó el gobernador regional, Alexander Gusev, en Telegram.

Las fuerzas armadas ucranianas informaron que sus defensas derribaron 249 de los 268 ataques de drones rusos y también registraron un impacto de misil balístico.

Un dron que sobrevolaba la región rusa de Leningrado violó el espacio aéreo de la cercana Finlandia durante la noche, según un comunicado de las fuerzas de defensa finlandesas. Las Fuerzas de Defensa de Estonia también informaron de una breve incursión de un dron en su espacio aéreo.