Un ataque con drones del Ejército de Ucrania provoca un incendio en una fábrica de Tula, en el oeste de Rusia

Archivo - Militares ucranianos durante un entrenamiento en el este del país. - Madeleine Kelly/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una fábrica de la región rusa de Tula, en el oeste del país, ha sufrido un incendio tras un ataque con drones perpetrado este miércoles por el Ejército de Ucrania, sin que de momento se hayan confirmado víctimas ni heridos.

El gobernador de la región, Dimitri Miliaev, ha señalado que, a pesar de que la Fuerza Aérea interceptó más de una decena de vehículos aéreos no tripulados, los fragmentos de algunos aparatos se precipitaron sobre la planta de producción, provocando el fuego.

Así, ha confirmado que el incendio ya está siendo sofocado por los bomberos, según un comunicado difundido a través de su canal en Telegram. Además, ha explicado que una vivienda situada cerca de estas instalaciones ha sufrido daños en la fachada.

"Los servicios de emergencia se encuentran trabajando en las zonas afectadas", ha recalcado, aunque de momento no ha dado datos sobre posibles víctimas.

El Ministerio de Defensa ruso ha cifrado en 172 los drones ucranianos interceptados a lo largo de la noche sobre su territorio. La gran mayoría han sido interceptados en las regiones de Briansk (110), Bélgorod (20), Kaluga (14), Tula (12), Oriol (6), Lípetsk (3), Volgogrado (1), Kursk (1) y Smolensk (1).

Además, las fuerzas rusas han derribado cuatro drones en la región de Moscú, incluidos dos que volaban hacia la capital.