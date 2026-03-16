Un ataque con drones provoca un incendio cerca del Aeropuerto de Dubái

El Aeropuerto Internacional de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Xia Xiao

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han informado este domingo de que están trabajando para controlar un fuego declarado cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái, tras el impacto de un dron que ha alcanzado a un tanque de combustible en esa misma zona, blanco de diversos ataques aéreos desde el inicio de las hostilidades en la región por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y la subsiguiente respuesta de Teherán contra territorios israelíes y bases militares estadounidenses de Oriente Próximo.

"Las autoridades están interviniendo en un incendio provocado por un incidente con un dron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Dubái", ha señalado la Oficina de Medios de Dubái en un mensaje publicado en sus redes sociales, agregando que "se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos" y que, por el momento, no tienen constancia de heridos.

Cabe recordar que el pasado miércoles, 11 de marzo, al menos cuatro personas resultaron heridas por cuenta del impacto de dos drones en los alrededores del mismo aeropuerto, encontrándose entre los afectados un bangladesí, un ciudadano indio y dos ghaneses.

Por su parte, este domingo las Fuerzas Armadas de la República Islámica han instado a los residentes y personas que se encuentren en algunos puntos de las ciudades de Dubái y Doha a evacuar esas zonas "lo antes posible" dado que, han avanzado, esas ubicaciones "podrían ser objeto de ataques en las próximas horas".

"A pesar de las advertencias de las Fuerzas Armadas iraníes, sus gobernantes han dado refugio a terroristas estadounidenses y les han permitido utilizar su territorio para atacar a Irán", ha manifestado el cuerpo defensivo en un comunicado recogido por el portal iraní de noticias Sepah News, vinculado a la Guardia Revolucionaria.

Con relación al impacto de la escalada militar en Oriente Próximo sobre la "seguridad" y la "estabilidad regional y mundial", el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyán, y el rey de Arabia Saudí, Salmán bin Abdulaziz, han mantenido este domingo una llamada telefónica en la que han ahondado en los "continuos y flagrantes ataques iraníes" contra países de la región, según ha recogido la agencia de noticias emiratí, WAM.

En dicha llamada ambos líderes han insistido sobre la "necesidad" de "poner fin de inmediato" a esa escalada de hostilidades en la zona que, han asegurado, "supone una amenaza para la estabilidad y la seguridad de la región y del mundo en general", abogando en su lugar por priorizar el "diálogo serio".