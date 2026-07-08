Un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Odesa deja cuatro muertos y seis heridos

Archivo - Ataque contra un edificio residencial en Odesa el pasado marzo. - Europa Press/Contacto/Viacheslav Onyshchenko

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han informado este miércoles de que un ataque del Ejército ruso contra la ciudad de Odesa ha dejado cuatro muertos y seis heridos, en el marco de una nueva ola de ataques contra Ucrania.

"Lamentablemente, este ataque hostil cobró la vida de cuatro personas. Un dolor indescriptible. Nuestras condolencias a la familia y seres queridos. Otras seis personas resultaron heridas", ha informado el gobernador de la provincia, Sergii Lisak, en un comunicado.

Previamente Lisak ha señalado que la ciudad estaba siendo atacada y que la infraestructura había resultado dañada.

Este ataque llega en una jornada en la que otras seis personas han fallecido en distintos bombardeos rusos contra varios puntos de la geografía ucraniana, en una nueva oleada de ataques del Ejército de Rusia contra Kiev, pero también otras provincias del país como Jersón y Járkov.