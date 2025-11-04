Un ataque ucraniano con drones obliga a cerrar una petroquímica y refinería de petróleo rusas

Un bombero ucraniano camina por una zona afectada por un ataque ruso en Sumi, imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Francisco Richart

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una petroquímica y una refinería de petróleo rusas han tenido que cesar sus actividades tras un nuevo ataque con drones de las fuerzas ucranianas durante la pasada noche, como parte del nuevo plan de Kiev de golpear la infraestructura energética con fines militares cerca de sus fronteras, a la espera de recibir el armamento necesario de sus socios para objetivos en el interior de Rusia.

Las autoridades ucranianas han informado de que se trata de una petroquímica ubicada en la provincia de Baskortostán, en la región de los Urales, y en la de Nizhni Nóvgorod.

"Han suspendido sus operaciones tras un ataque con drones esta noche", ha contado el encargado de la oficina de información, Andri Kovalenko, en su perfil de Telegram.

Asimismo, ha informado de cortes de luz en la fronteriza provincia de Kursk, extremo confirmado por las propias autoridades rusas, quienes han precisado que se produjo después de que drones ucranianos golpearan una subestación en Belovski.

El gobernador de Kursk, Alexander Jinshtein, ha denunciado que siete localidades se han visto afectadas y ha lamentado que continúe "la guerra nazi contra la industria energética pacífica" rusa. No hubo víctimas mortales ni heridos y el servicio pudo restablecerse apenas horas después, ha señalado en Telegram.