Los ataques iraníes de represalia dejan casi 70 militares heridos en Kuwait

Archivo - Bandera de Kuwait - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Kuwait ha informado este jueves de que casi 70 de sus militares han resultado heridos fruto de los ataques de represalia lanzados por Irán contra múltiples localizaciones en países de Oriente Próximo que albergan bases e instalaciones de Estados Unidos tras el lanzamiento el pasado sábado de la ofensiva de este último junto a Israel contra el país centroasiático.

Así lo ha indicado el portavoz del Ministerio de Defensa, Saud Abdulaziz al Atuan, en la primera rueda de prensa informativa celebrada por el Centro de Comunicación del Gobierno, donde ha señalado que "se han registrado 67 heridos entre el personal del Ejército", según ha recogido la agencia estatal de noticias kuwaití, KUNA.

Al Atuan ha añadido que todos ellos han recibido atención médica y se encuentran en condición de salud estable, mientras que dos permanecen bajo observación médica.

Kuwait, al igual que los Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahréin, ha sido objetivo en los últimos días de múltiples bombardeos iraníes, dirigidos principalmente contra bases militares de Estados Unidos o con tropas estadounidenses, así como otros complejos e instalaciones vinculados a las fuerzas norteamericanas.

En este contexto, la defensa aérea kuwaití ha detectado y neutralizado hasta 212 misiles balísticos y 394 drones, según ha afirmado el propio portavoz oficial del Ministerio en su comparecencia.

Mientras tanto, el Ejército nacional --que según Al Atuan "se encuentran en el máximo nivel de preparación y operan las 24 horas del día"-- sigue haciendo frente a nuevos bombardeos, como, de hecho, ha vuelto a advertir el órgano militar en la madrugada de este viernes a través de sus redes sociales.