Los ataques de Israel pese al alto el fuego en Gaza dejan cerca de 380 muertos y unos mil heridos

Palestinos en el Hospital Naser de Jan Yunis junto a dos muertos por los ataques de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este miércoles en cerca de 380 los muertos y alrededor de mil los heridos por ataques del Ejército de Israel desde el 10 de octubre, fecha de entrada en vigor del alto el fuego al hilo del acuerdo para poner en marcha la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado en su cuenta en Telegram que hasta ahora se han registrado 379 muertos y 992 heridos desde esa fecha, periodo en el que además se han recuperado 627 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del citado acuerdo.

Así, ha manifestado que durante las últimas 24 horas han llegado a hospitales del enclave tres muertos --dos por disparos israelíes y uno recuperado entre los escombros y cinco heridos, con lo que la cifra total de víctimas por la ofensiva israelí, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, asciende a 70.369 "mártires" y 171.069 heridos.

"Hay víctimas aún entre los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar hasta ellas por ahora", ha destacado, en línea con sus afirmaciones de las últimas semanas sobre la existencia de desaparecidos, por lo que se asume que la cifra de muertos será superior.