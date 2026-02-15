Los ataques israelíes en pleno alto el fuego han matado ya a más de 600 palestinos

Imagen de archivo de un funeral en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ataques del Ejército israelí bajo el estado de alto el fuego acordado el pasado 10 de octubre de 2025 han dejado ya más de 600 muertos en la Franja de Gaza, según el último balance publicado por el Ministerio de Salud del enclave bajo la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás.

Concretamente, 601 palestinos han muerto en los ataques israelíes tras la confirmación de otros diez fallecidos en las últimas horas en dos bombardeos contra campos de desplazados en Yabalia y Jan Yunis, en el norte y en el sur de la Franja de Gaza, respectivamente. Además, los ataques israelíes han dejado 1.607 heridos durante el "cese de hostilidades".

El Ejército israelí justifica estos ataques como respuesta a actividades de las milicias palestinas en zonas del enclave o incursiones de "terroristas" palestinos en sus posiciones de la llamada línea amarilla, el perímetro de seguridad que mantienen en Gaza. Organizaciones humanitarias y activistas palestinos critican que los ataques son indiscriminados y que los militares israelíes varían constantemente sus posiciones en este perímetro, confundiendo a la población.

En lo que se refiere a cifras totales, el Ministerio de Salud de Gaza ha confirmado que, desde el estallido de la guerra el 7 de octubre de 2023, 72.061 palestinos han muerto en ataques israelíes y el número acumulado de heridos ha alcanzado los 171.715.