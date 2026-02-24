Un atentado con explosivo en el noreste de Moscú deja un policía muerto y otros dos hospitalizados

Agentes de los servicios de Emergencias rusos desplegados en el lugar de un atentado con explosivo en un paso a nivel en el noreste de Moscú - Europa Press/Contacto/Pavel Seleznev

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos un agente de Policía ruso ha muerto y otros dos han sido hospitalizados en la madrugada de este martes después de que un individuo se haya aproximado a ellos cerca de la plaza de la estación de tren de Savelovski, en el Distrito Noreste de Moscú, y haya detonado un artefacto explosivo, tras lo que ha fallecido.

"Hoy, aproximadamente a las 00.05 (hora local), un desconocido se ha acercado a agentes de la Policía de tránsito del Distrito Noreste de Moscú mientras patrullaban con su vehículo cerca de la plaza de la estación Savelovski. Un artefacto no identificado ha sido detonado entonces", ha informado el servicio de prensa de la Dirección General para Moscú del Ministerio de Interior.

Si bien las autoridades han apuntado a dos agentes heridos en primera instancia, así como a la huida del atacante, una actualización emitida poco después ha precisado que el presunto autor del atentado "ha fallecido en el lugar de los hechos" y que, "como resultado de sus acciones, un policía ha muerto, y dos agentes de tráfico han sido heridos y hospitalizados".

"La Policía continúa colaborando con socios de las fuerzas del orden y se están determinando todas las circunstancias", ha indicado el departamento ministerial, que ha informado del despliegue de "un amplio equipo policial" en el lugar del ataque.

Poco después, la representante oficial del Ministerio de Interior ruso Irina Volk ha informado en un comunicado de que continúan las investigaciones y ha señalado que las autoridades han abierto "una causa penal" por los delitos de "atentado contra la vida de un agente del orden" y de "adquisición, transferencia, venta, almacenamiento, transporte, envío o porte ilegal de sustancias o artefactos explosivos".

En el mismo texto, Volk ha identificado al agente fallecido como el teniente superior de Policía Denis Bratushchenko, de 34 años y a punto de cumplir siete en el cuerpo, y al que sobreviven su esposa y dos hijos menores. "La dirección y el personal del Ministerio del Interior de Rusia expresan sus sinceras condolencias a la familia", que "recibirá toda la asistencia necesaria", ha manifestado en un mensaje en el que ha extendido la ayuda a los agentes heridos.