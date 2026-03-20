Aterriza en Ecuador 'Lobo Menor', supuesto autor intelectual del asesinato del candidato Villavicencio

Archivo - Fernando Villavicencio, candidato presidencial. - Rodrigo Buendia/La Nacion Via Zu / Dpa - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ha informado de la llegada de Ángel Esteban Aguilar, alias 'Lobo Menor', a Guayaquil, en la noche de este jueves, después de que fuera detenido en México por su supuesta relación con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en agosto de 2023.

"Otro pez gordo cae", ha celebrado Reimberg, compartiendo en sus redes sociales imágenes de la llegada de Aguilar, hijastro de Wilmer Chavarría, alias 'Pipo', jefe de la banda criminal Los Lobos, detenido en España en noviembre de 2025 y aún a la espera de ser extraditado a Ecuador.

Reimberg se ha referido a 'Lobo Menor' como "uno de los delincuentes más buscados del continente" americano. "Es señalado como una pieza fundamental en el entramado criminal de Los Lobos y cuenta con órdenes de captura vigentes por homicidio, narcotráfico, extorsión y evasión de la justicia".

"Escóndanse donde se escondan, los encontraremos y atraparemos", ha afirmado, no sin señalar también que en 2022, aprovechando que se le concedió la libertad condicional, huyo hacia Colombia y luego a México, donde pretendía asentarse con una identidad falsa y "permanecer impune".

"'Lobo Menor', puedes aullar en el Encuentro, que te está esperando", ha dicho el ministro del Interior en referencia a la recién construida cárcel de máxima seguridad, ubicada en la provincia de Santa Marta, inspirada en el mediático proyecto carcelario del Cecot del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

"PROBABLEMENTE LO MATARÁN EN LA CÁRCEL"

Por su parte, la defensa de Aguilar ha alertado de que "probablemente lo matarán en la cárcel", en medio de las supuestas irregularidades que se han producido durante su detención, entre ellas su extradición a Ecuador.

"Nunca se puede hacer una expulsión si no hay ciertos requisitos de ley (...) Es vergonzoso que Colombia, como Estado supuestamente soberano, haya entregado a este caballero violando tratados internacionales", ha afeado el abogado de Aguilar, Gustavo Salazar, en una entrevista para Caracol Radio.

Salazar ha incidido en que hubo prevaricación durante el proceso y en que además "la ley dice que no se podrá expulsar a una persona cuando su vida corre peligro", por lo que denunciaran a la Interpol y al presidente colombiano, Gustavo Petro.

El atentado contra la vida de Villavicencio a tan solo once días de las elecciones, puso de manifiesto el grave problema de seguridad en el que Ecuador había caído en los últimos tiempos, después de haber sido considerado uno de los países más seguros de la región durante las dos primeras décadas del año 2000.

Por este crimen ya fueron condenados cinco personas como autores materiales, entre ellos Edwing Angulo, alias 'Invisible', señalado como uno de los cabecillas de la organización criminal Los Lobos, así como el sicario Jules Osmil C., uno de los autores materiales, quien delató a Aguilar antes de ser asesinado en su celda.