Atraca en Gibraltar el mayor submarino nuclear de EEUU

Un submarino nuclear de misiles balísticos tipo Ohio atracado en Gibraltar - ARMADA DE EEUU

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un submarino nuclear de misiles balísticos tipo Ohio ha atracado este domingo en el puerto de Gibraltar, según ha informado este lunes la Armada estadounidense.

"Un submarino de misiles balísticos de la Armada estadounidense llegó a Gibraltar el 10 de mayo de 2026", ha informado la Sexta Flota en un comunicado oficial.

Esta escala en Gibraltar "demuestra el potencial, la flexibilidad y el continuo compromiso de Estados Unidos con sus aliados de la OTAN", ha resaltado la Armada estadounidense.

Recuerda que los submarinos balísticos nucleares de clase Ohio "son plataformas de lanzamiento indetectables" que dan a Estados Unidos "el componente con mayor capacidad de supervivencia de la tríada nuclear".

Medios gibraltareños han informado de que se ha establecido una zona de exclusión de 200 metros en torno al espigón Sur del puerto de Gibraltar.

Hay un total de 14 submarinos de misiles balísticos y cuatro submarinos de misiles guiados clase Ohio, los submarinos más grandes de la flota estadounidense. Cada uno mide 171 metros de eslora y desplaza 18.750 toneladas sumergido.