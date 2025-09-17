Aumentan a 19 los muertos por la explosión de un camión cisterna en Ciudad de México

Bomberos extinguen un incendio provocado por una explosión de un camión cisterna en Ciudad de México - Marco Gonzalez / Zuma Press / ContactoPhoto

El balance de muertos por la explosión de un camión cisterna registrada el pasado miércoles el Puente de la Concordia de Ciudad de México ha aumentado a 19, incluyendo dos menores, según las cifras proporcionadas por la Secretaría de Salud de la capital mexicana.

El accidente, ocurrido en el distrito de Iztapalapa después de que el camión volcara en plena autopista a la altura de la intersección con Ignacio Zaragoza, ha dejado también otros 65 heridos, 32 de los cuales permanecen todavía hospitalizados.

La fiscal general de Ciudad de México, Bertha María Alcalde, ha informado de que las primeras investigaciones apuntan a que el camión pudo volcar por exceso de velocidad. El conductor, de 34 años y que estaba en estado crítico, es uno de los muertos por el accidente, que movilizó a decenas de efectivos.

La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México ha afirmado que llevará a cabo una serie de mesas de trabajo junto a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente federal (ASEA) para regular el paso y trayecto de los vehículos que transportan gas.

Por su parte, la empresa dueña del camión cisterna, Transportadora Silza, ha detallado que cuentan con al menos tres pólizas para hacer frente a las consecuencias de la explosión, que causó una onda expansiva que dañó vehículos y edificios en la zona.