Aumentan a 2.000 los muertos por los combates en julio entre drusos y beduinos apoyados por las fuerzas de Siria

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de los enfrentamientos registrados en julio entre milicianos drusos y beduinos respaldados por las fuerzas gubernamentales de Siria en la provincia de Sueida (sur) roza ya el umbral de los 2.000 fallecidos, según ha indicado este viernes el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.

El organismo, con sede en Londres e informantes en el país árabe, ha manifestado en su cuenta en la red social X que este balance incluye 1.490 drusos, entre ellos 765 civiles que fueron "ejecutados de forma sumaria" por parte de las fuerzas de seguridad, así como 436 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 milicianos y tres civiles beduinos.

Los enfrentamientos estallaron tras unos combates entre milicianos drusos y beduinos y se recrudecieron tras la intervención de las fuerzas de Damasco, alineadas con los beduinos, lo que llevó a Israel a lanzar diversos bombardeos --también contra la sede del Ministerio de Defensa sirio en la capital-- alegando que actuaba para "proteger" a esta minoría.

Las autoridades instauradas en diciembre tras la caída de Bashar al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) han hecho frente a diversos problemas de seguridad, algunos de ellos de tinte sectario, pese a las promesas de Ahmed al Shara --líder del grupo yihadista HTS anteriormente conocido como 'Abú Mohamed al Golani'-- para estabilizar la situación.