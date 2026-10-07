Aumentan a 60 los muertos por las inundaciones de septiembre en Tailandia

Imagen de archivo de inundaciones en Tailandia. - Rachen Sageamsak / Xinhua News / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Tailandia han elevado este miércoles a 60 el número de fallecidos en el marco de las graves inundaciones que tuvieron lugar a mediados de septiembre en el país y que han dejado millones de afectados.

Las intensas precipitaciones anegaron por completo algunas partes de Bangkok, la capital del país, si bien actualmente el agua ha remitido en gran medida. La situación sigue siendo difícil para muchas personas en la provincia de Prachinburi, en el centro del país, donde se han registrado 19 fallecidos.

El Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres ha explicado en un comunicado que el desbordamiento de varios ríos dejó inundaciones en siete distritos de la provincia, lo que ha afectado a unas 188.000 personas

De momento, las inundaciones persisten en 27 de las 77 provincias que conforman el país. Las autoridades han puesto en marcha grandes operaciones de limpieza a medida que el país se prepara para acoger las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Mundial Internacional, previstas para la próxima semana.

El primer ministro, Anutin Charnvirakul, ha ordenado esta semana a los diferentes organismos gubernamentales coordinar medidas contra las inundaciones y el transporte para evitar interrupciones durante las reuniones.