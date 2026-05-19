Aumentan a 880 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Palestinos entre edificios bombardeos por Israel en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este martes a 880 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego en octubre de 2025, entre ellos tres durante las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha afirmado que hasta la fecha se han documentado 880 fallecidos y 2.605 heridos por estos ataques, mientras que se han recuperado 776 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para Gaza.

Asimismo, ha recalcado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.772 fallecidos y 172.770 heridos, si bien ha manifestado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.

Por su parte, el Ejército israelí ha anunciado la muerte de un supuesto "terrorista de Hamás" que participó en los ataques del 7 de octubre de 2023, antes de asegurar que lo mató en un bombardeo perpetrado el lunes en el sur de la Franja de Gaza.

"El terrorista cruzó la 'línea amarilla' --a la que se replegaron las tropas israelíes-- y se acercó a las tropas de una forma que suponía una amenaza inmediata", ha sostenido, sin especificar de quien se trata. Sin embargo, ha incidido en que "invadió territorio de Israel durante la masacre del 7 de octubre y recientemente intentó llevar a cabo planes terroristas contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)".