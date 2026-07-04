Aumentan a casi 3.000 los muertos por los terremotos en Venezuela

Edificios dañados por los terremotos en Venezuela - Europa Press/Contacto/Zhu Yubo

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El último balance oficial por los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa venezolana eleva a casi 3.000 los fallecidos y a más de 16.500 los heridos.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado de que son concretamente 2.954 los muertos y 16.592 los heridos como resultado los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher ocurridos el 28 de junio, que han dejado además importantes daños sobre más de 800 edificios, 190 de ellos hundidos.

Las víctimas incluyen, además, 16.309 personas que han perdido su vivienda, según las autoridades, que han informado asimismo de que han atendido a 83.793 familias, rescatado a 6.462 personas, y repartido más de 9.480 toneladas de alimentos y 78.400 bolsas de comida.

En este momento, hay desplegados más de 3.300 rescatistas internacionales para hacer frente a los estragos de los terremotos, que les han seguido cerca de 900 réplicas, de acuerdo a las informaciones del Gobierno.

"Reconocemos la valiosa entrega de las delegaciones extranjeras que se sumaron a nuestras operaciones de rescate. Más de 3.000 efectivos internacionales han participado activamente junto a nuestros equipos en las tareas de búsqueda y salvamento. ¡Gracias!", ha destacado Rodríguez.