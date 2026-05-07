Aumentan a cerca de 2.730 los muertos y más de 8.400 los heridos por los continuos ataques de Israel en Líbano

Imagen de un barrio al sur de Beirut, Líbano, atacado por Israel - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Líbano han elevado este jueves a cerca de 2.730 los muertos y más de 8.400 los heridos a causa de ataques efectuados por Israel desde el 2 de marzo, pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril marcado por los continuados ataques israelíes y el lanzamiento de drones por parte del partido-milicia chií Hezbolá.

El Ministerio de Sanidad ha precisado que 2.727 personas han muerto y otras 8.438 han resultado heridas como resultado de estos bombardeos, en un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal NNA.

Posteriormente, la agencia ha informado de que un nuevo ataque de Israel contra una vivienda en la localidad de Haruf, en el distrito de Nabatiyé, en el sur de Líbano, se ha saldado hasta el momento con una víctima mortal y otras tres heridas.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.