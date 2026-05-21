Aumentan a cerca de 3.090 muertos y 9.400 heridos por ataques de Israel en Líbano pese al alto el fuego

Equipos de rescate en la localidad libanesa de Deir Qanun en Nahr, donde 14 personas han muerto por un ataque de Israel - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno libanés ha cifrado este jueves en casi 3.090 los muertos y 9.400 los heridos a causa de ataques perpetrados por el Ejército israelí contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, pese al alto el fuego en vigor acordado a mediados de abril y prorrogado posteriormente.

El Ministerio de Sanidad ha precisado que 3.089 personas han muerto, incluidos 116 profesionales sanitarios, y 9.397 han resultado heridas como consecuencia de los bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal NNA.

Este balance no incluye una nueva víctima mortal que ha fallecido al ser atacado mientras conducía una motocicleta en la carretera que une Al Hush con Al Bazuriyé, en el distrito de Tiro, en el sur del país, de acuerdo a NNA.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el pasado 2 de marzo con el lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá contra territorio israelí en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por este último país y Estados Unidos contra Irán, a lo que las FDI han respondido con una ofensiva y la invasión terrestre de parte del sur de Líbano.

Previamente, las partes habían alcanzado un alto el fuego, concretamente en noviembre de 2024 y tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.