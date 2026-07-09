Aumentan a cerca de 40 los muertos por las inundaciones a causa de las lluvias torrenciales en el sur de China

Rescate de personas atrapadas por las inundaciones en Guigang, en la Región Autónoma de Guangxi, a causa de las lluvias causadas por el paso del tifón 'Maysak' (archivo) - Europa Press/Contacto/Zhou Hua

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El balance de víctimas mortales a causa de las inundaciones registradas en el sur de China por las lluvias torrenciales de los últimos días ha aumentado a cerca de 40, según han confirmado este jueves las autoridades, que han indicado que además hay cerca de una decena de desaparecidos.

Las autoridades de la Región Autónoma de Guangxi han señalado que hasta ahora se han confirmado 30 fallecidos y nueve desaparecidos, un balance que incluye a las víctimas por la ruptura de una presa en la capital regional, Nanning, tal y como ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

Así, han movilizado equipos de rescate y evacuación y han advertido a la población de que se mantenga alejada de las zonas afectadas, de ríos y de zonas inundables. La emergencia, causada por el paso del tifón 'Maysak', ha dejado además miles de evacuados.