Aumentan a cerca de 5.300 los muertos y más de 16.700 los heridos por los terremotos en Venezuela

Daños en La Guaira tras los terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter registrados el 24 de junio de 2026 en Venezuela (archivo) - Europa Press/Contacto/Mario Flores

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El balance de víctimas a causa de los terremotos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter registrados el 24 de junio en Venezuela ha aumentado a cerca de 5.300 muertos y más de 16.700 heridos, según ha anunciado el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez.

Rodríguez ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que hasta la fecha se han documentado 5.278 fallecidos y 16.740 heridos, a lo que se suman 6.462 personas rescatadas en las zonas afectadas por los seísmos, que tuvieron su epicentro en La Guaira y afectaron también a la capital, Caracas.

Así, ha manifestado que las autoridades han dado atención a más de 128.300 familias y que cerca de 23.600 personas se encuentran en 107 campamentos temporales levantados para dar cobijo a los damnificados, mientras que más de 17.900 no tienen vivienda.

A nivel de daños, Rodríguez ha apuntado que hay 856 edificios afectados, incluidos 190 que se derrumbaron, al tiempo que ha recalcado que en las labores de respuesta participan cerca de 2.300 rescatistas internacionales que se suman a los cerca de 31.000 efectivos desplegados por las autoridades y los 31.745 "voluntarios".

Por otra parte, ha manifestado que se han distribuido cerca de once toneladas de alimentos y cerca de 38 millones de litros de agua a los damnificados por los terremotos, que se han visto seguidos por más de 1.400 réplicas de diversa intensidad, lo que ha dificultado unas labores de búsqueda y rescate que se extienden ya desde hace cerca de un mes.