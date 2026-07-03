Aumentan a diez los muertos por el atentado en una cafetería de Damasco, Siria

Efectivos de las fuerzas de seguridad sirias en el lugar del atentado con bomba en Damasco - Europa Press/Contacto/Ammar Safarjalani

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sirias han anunciado este viernes que el número de muertos por el atentado con bomba perpetrado en la víspera en el interior de una cafetería cerca del Palacio de Justicia en la capital del país, Damasco, ha aumentado a diez.

El Ministerio de Sanidad ha informado de este nuevo balance a la agencia de noticias estatal SANA, tras confirmar el fallecimiento de una persona que sucumbió a las heridas sufridas tras el ataque, por lo que la cifra de heridos es ahora de 21.

El titular de la cartera ministerial, Musab al Ali, ha visitado a los ingresados en el Hospital de Damasco, donde ha sido informado del estado de las víctimas por parte del personal médico. Durante la visita, el ministro ha agradecido los esfuerzos de los profesionales y ha pedido movilizar todos los recursos para garantizar a los heridos la mejor atención sanitaria posible, según ha señalado el Ministerio en redes sociales.

La explosión sacudió una popular cafetería en la calle Al Nasr, en el área de Hiyaz, a unos cien metros de la entrada principal al Palacio de Justicia, que acoge en los últimos días varios procesos judiciales contra antiguos altos cargos del régimen de Al Assad, entre ellos Atef Nayib, un antiguo jefe de la Seguridad Política en la provincia de Daraa.

Asimismo, está siendo juzgado el antiguo gran muftí Ahmad Badredín Hasun, mientras que a finales de junio arrancó el juicio contra Uasim al Asad, primo del derrocado presidente, después de su detención en junio de 2025 en una operación llevada a cabo cerca de la frontera con Líbano.