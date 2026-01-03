Aumentan a dos los muertos en Járkov (Ucrania) tras localizar el cadáver de una mujer bajo los escombros

Ataque sobre la ciudad ucraniana de Járkov. - Europa Press/Contacto/Nicolas Cleuet

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de rescate han localizado el cuerpo sin vida de una mujer en la ciudad ucraniana de Járkov elevando el número de víctimas mortales a dos tras hallar un niño fallecido por un bombardeo atribuido al Ejército de Rusia, a pesar de que las autoridades rusas han negado su autoría.

"Se ha encontrado otro cuerpo bajo los escombros de una casa destruida: según información preliminar, se trata del de una mujer. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan", ha sostenido el alcalde de la localidad, Igor Terejov, en su canal de Telegram.

El gobernador de la región de Járkov, Oleg Sinegubov, ha asegurado que la identidad de la mujer podría corresponder a la madre del niño fallecido "según información preliminar", que contaba con tan solo tres años de edad. En el ataque han resultado heridos al menos 30 personas, alguno de ellos en estado de gravedad.

En las labores de rescate han participado más de 80 voluntarios que han ayudado en la búsqueda de personas, han evaluado los daños y precintado edificios, han alimentado a los servicios de emergencia y han dado asistencia a los heridos.

Los daños han afectado a vehículos, redes eléctricas, semáforos y varios edificios residenciales, incluido un bloque de cinco plantas que ha sido destruido.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha condenado el "atroz" ataque ruso y ha recalcado que al menos dos misiles han impactado contra "una zona residencial". "Uno de los edificios ha sufrido graves daños. Se está llevando a cabo una operación de rescate, con todos los servicios necesarios en el lugar", ha agregado.

En esta línea, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha descrito como "bárbaro" el ataque y ha alertado de que "puede haber muchas víctimas civiles". "A diferencia de los ficticios 'ataque contra residencias de (el presidente ruso, Vladimir) Putin, este ataque fue muy real y es un crimen de guerra", ha recalcado

Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que "las Fuerzas Armadas rusas no planearon ni llevaron a cabo ataques con misiles ni ataques aéreos dentro de los límites de la ciudad de Járkov", alegando que las acusaciones desde Kiev "buscan distraer a la comunidad internacional del brutal ataque terrorista" perpetrado en la víspera en Jorli (Jersón), que se saldó con cerca de una treintena de muertos.