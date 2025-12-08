Aumentan a dos los palestinos muertos por disparos del Ejército de Israel en Cisjordania

Archivo - Imagen de archivo de vehículos del Ejército de Israel en Cisjordania. - Mohammed Nasser/APA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades palestinas han denunciado este lunes la muerte de un segundo palestino tiroteado el domingo por las tropas de Israel en la ciudad de Qalqilia, situada en Cisjordania, tras ser detenido por las fuerzas israelíes durante su incursión, durante la que resultó herido de gravedad.

La Autoridad General para Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina ha señalado en su cuenta en la red social Facebook que el fallecido es Baraa Bilal Isa Qablan, de 21 años, antes de agregar que "murió por las heridas sufridas el domingo a causa de disparos efectuados por la ocupación en Qalqilia".

Asimismo, ha trasladado las condolencias a la madre del fallecido, trabajadora de este mismo organismo, por el "martirio" de su hijo, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre la muerte de Qablan.

El Ejército israelí afirmó el domingo que sus tropas habían abierto fuego contra "tres terroristas" que estaban lanzando piedras en la zona. Tras ello, se confirmó la muerte de uno de ellos, identificado como Momen Nidal abú Riyash, de 19 años, mientras que Qablan resultó herido de gravedad y un tercero, Muhamad Said Taha Husein, fue detenido, según medios palestinos.

Naciones Unidas afirmó recientemente que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, si bien ya en los nueve meses anteriores al 7-O se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.