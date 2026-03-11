Aumentan por encima de 600 los muertos por ataques de Israel en Líbano en el marco de su ofensiva contra Irán

U vehículo quedó sepultado bajo los escombros de un edificio destruido por ataques de Israel contra un suburbio de la capital libanesa, Beirut - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades libanesas han elevado este miércoles a más de 600 las víctimas mortales y cerca de 1.600 los heridos por ataques del Ejército israelí desde el pasado 2 de marzo, días después de la ofensiva sorpresa lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses de Washington en sus vecinos del golfo Pérsico.

El Ministerio de Sanidad de Líbano ha indicado en un breve comunicado que los bombardeos de Israel han dejado hasta el momento 634 muertos y 1.586 heridos, incluidos 64 fallecidos y 142 damnificados en lo que va de jornada.

La cartera ha desglosado estos datos por edad y género, de modo que los fallecidos incluyen 496 hombres, 47 mujeres y 91 menores; mientras que entre los heridos hay 1.010 hombres, 301 mujeres y 275 niños.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia chií Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.