Aumentan a más de 1.300 los casos confirmados de ébola en RDC, con más de 375 muertos

Fotografía de archivo de trabajadores sanitarios en un centro de tratamiento para el ébola en Bunia, Ituri, en medio del brote de ébola en República Democrática del Congo (RDC) - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado este martes a más de 1.300 los casos confirmados de ébola tras la declaración de un nuevo brote de la enfermedad en el este del país a mediados de mayo, una situación que deja además más de 375 fallecidos confirmados hasta la fecha.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha señalado que por ahora se han confirmado 1.307 casos, con 377 fallecidos y 180 pacientes recuperados, lo que implica una tasa de letalidad del 28,8%. Asimismo, ha dicho que 615 pacientes están hospitalizados en aislamiento, con una tasa de seguimiento de los contactos del 81,3%.

Así, ha reiterado que la provincia más afectada es la de Ituri, con 23 zonas de salud documentando casos de ébola, con Kivu Norte --con once zonas de salud-- y Kivu Sur --con una zona de salud-- también en el epicentro de la enfermedad. Estas dos últimas provincias están parcialmente ocupadas por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

A los casos registrados en el país se suman 19 contagios y dos fallecidos en Uganda, entre alertas internacionales sobre la propagación de la enfermedad, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una emergencia de salud pública de interés internacional.

El presidente de RDC, Félix Tshisekedi, desveló el lunes un plan global de respuesta ante la enfermedad por valor de 319 millones de dólares (alrededor de 280 millones de euros) y aseguró que "los primeros medios necesarios ya han sido movilizados de urgencia por parte del Gobierno para apoyar las operaciones sobre el terreno, limitar la propagación de la enfermedad y salvar al mayor número de personas posibles".

"Hago un llamamiento a nuestros compatriotas en las zonas afectadas, así como a toda la población, a que permanezcan vigilantes, responsables y disciplinados", dijo. "El ébola no es un rumor ni motivo de vergüenza. Es una emergencia sanitaria que exige responsabilidad, solidaridad y verdad", destacó el mandatario.

"Les pido a todos que respeten las instrucciones de las autoridades sanitarias, observen las medidas de higiene, reporten de inmediato cualquier caso sospechoso, eviten prácticas de riesgo y no se dejen engañar por la desinformación", afirmó Tshisekedi, quien apeló a la "disciplina colectiva" y la "solidaridad nacional" para hacer frente al brote de ébola.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.