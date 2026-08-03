Aumentan a más de 1.650 los muertos y más de 3.700 los casos confirmados por ébola en RDC

Trabajadores arreglan un centro de tratamiento de ébola en República Democrática del Congo (RDC) - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 1.657 personas han fallecido por el brote de ébola en República Democrática del Congo (RDC) y los casos confirmados siguen subiendo, hasta registrarse un total de 3.748, según el último balance actualizado de las autoridades del país africano.

"690 pacientes se encuentran actualmente en aislamiento o hospitalizados, 708 personas han sido curadas desde el inicio de la epidemia y se han registrado 1.657 fallecimientos. La tasa de letalidad se establece en el 44,2 %, mientras que la tasa de seguimiento de contactos avanza al 80,1 %", ha indicado el Ministerio de Comunicación en un mensaje en redes sociales.

Asimismo, la cartera ha detallado que "los dispositivos de vigilancia, investigación y laboratorio siguen plenamente movilizados, con más de 1.000 alertas investigadas y cientos de muestras analizadas en las últimas 24 horas".

"La atención a los pacientes continúa a pesar de la presión ejercida sobre algunos centros de tratamiento en Kivu Norte e Ituri. Las actividades de comunicación de riesgos, de compromiso comunitario, de entierros dignos y seguros, así como de apoyo psicosocial, prosiguen con el fin de reforzar la adhesión de las poblaciones a las medidas de prevención y respuesta", ha zanjado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya alertó durante el fin de semana en un comunicado que el brote "se está intensificando, con transmisión sostenida y un aumento continuo de los casos y las muertes notificadas".

El nuevo brote de la cepa Bundibugyo, para la que todavía no existe vacuna aprobada, ya supera con creces al que hasta ahora fue el más letal nunca registrado en RDC, el declarado entre 2018 y 2020 y que dejó 3.317 casos confirmados.