Aumentan a más de 40 los muertos en China por la devastadora riada en la frontera con Nepal

Trabajos en la Región Autónoma de Xizang, en China, tras la devastadora riada registrada el 26 de agosto de 2026 en una zona en la frontera con Nepal (archivo) - Europa Press/Contacto/Jiang Fan

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos en la región china de Tíbet a causa de la devastadora riada registrada el 26 de agosto en una zona del norte de Nepal situada en la frontera común ha ascendido a más de 40, según han indicado las autoridades, que han afirmado que sigue habiendo más de 500 desaparecidos.

El centro de emergencias que encabeza las labores de búsqueda y rescate en el lado chino de la frontera ha señalado que hasta la fecha se han confirmado 43 muertos, al tiempo que ha apuntado que otras 519 personas siguen desaparecidas, tal y como ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

Por su parte, las autoridades nepalíes han confirmado hasta ahora más de 1.300 muertos, con alrededor de 5.000 desaparecidos, entre ellos 589 extranjeros. Además, han apuntado que más de 6.000 personas resultaron heridas, mientras que 13.000 fueron rescatadas a raíz del desastre.