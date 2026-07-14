Aumentan a más de 4.700 los muertos por el doble terremoto de finales de junio en Venezuela

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan dos semanas después del terremoto en La Guaira, Venezuela - Europa Press/Contacto/Mario Flores

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Venezuela han elevado este martes a más de 4.700 los muertos por el doble terremoto de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher registrado en el país a finales de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene, al igual que en los últimos partes oficiales, en 16.740 personas.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha detallado en un mensaje publicado en redes sociales que 4.734 personas han muerto y 16.740 personas por los seísmos del pasado 24 de junio, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.

El último parte oficial remitido por las autoridades señala que 6.462 personas han sido rescatadas y eleva a 20.903 las personas que se encuentran en campamentos provisionales y a 17.907 las que se han quedado sin vivienda.

Las autoridades han indicado además que aún hay 2.471 rescatistas internacionales y 30.989 efectivos desplegados sobre el terreno, mientras que el número de voluntarios ha aumentado a 31.050.

Fruto de los seísmos, seguidos de 1.275 réplicas, han sido atendidos un total de 33.652 pacientes, de acuerdo a los datos de Caracas.