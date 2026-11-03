Aumentan a más de 5.100 los muertos a causa del brote de ébola en RDC, que deja ya cerca de 10.500 casos

Trabajadores sanitarios en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), en el marco del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el país (archivo) - Xin Huashefa / Xinhua News / Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado a más de 5.100 los muertos a causa del brote de ébola declarado en mayo en el este del país africano, que deja ya cerca de 10.500 casos, en medio de las alertas por su rápida expansión, que lo pone en el camino para ser el más mortífero registrado a nivel mundial.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha manifestado en un boletín informativo que hasta la fecha se han documentado 5.103 fallecidos y 10.467 contagios, incluidos 45 muertos y 53 casos durante las últimas 24 horas. Así, la tasa de letalidad se sitúa en el 48,8% desde el estallido del brote.

Asimismo, ha apuntado que en estos momentos hay 980 pacientes hospitalizados o en aislamiento, mientras que 2.824 personas se han recuperado de la enfermedad y han recibido ya el alta hospitalaria. Por su parte, la tasa de seguimiento de los contactos es de 86,6%.

Un total de ocho provincias --Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé, Bajo Uélé, Tshopo, Ubangi Norte y Ubangi Sur-- se han visto afectadas hasta ahora por el brote, con Ituri como epicentro, con el 70,8% del total de los contagios. En estas provincias se han visto afectadas 67 de las 178 zonas sanitarias, según los datos del INSP.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante las últimas semanas se han confirmado además casos en Kenia y Nigeria --declarada libre tras evacuar a Suiza a la única paciente-- vinculados al brote en RDC, después de que Uganda anunciara el 28 de julio que estaba libre del virus tras dos muertos y 20 casos.