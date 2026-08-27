Aumentan a más de 550 los desaparecidos en China tras la potente riada en Nepal

Crecidas repentinas y deslizamientos de tierra a lo largo del río Trishuli, en Nepal. - Europa Press/Contacto/Safal Prakash Shrestha

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han confirmado que hay 558 personas desaparecidas, entre ellas 260 ciudadanos extranjeros, en su territorio a causa de las inundaciones registradas el miércoles por la fuerte crecida del río Bhotekoshi en el distrito de Rasuwa, en la frontera de Nepal con China.

De esta forma han señalado que hay tres fallecidos, por lo que no se eleva el balance de víctimas mortales pero sí salta el de desaparecidos hasta los 558, ha informado el diario oficial 'Global Times'.

Hasta la zona afectada se ha desplazado el primer ministro chino, Li Qiang, para hacer seguimiento y tras las órdenes del presidente, Xi Jingping, de liderar la respuesta política ante el desastre. Este grupo supervisará en la localidad de Gyirong las operaciones de rescate y ayuda humanitaria, y visitará al personal de rescate y ayuda humanitaria, así como a las personas afectadas por la catástrofe.

Las autoridades chinas han movilizado equipos de rescate en múltiples frentes en respuesta al deslizamiento de tierra en la frontera entre China y Nepal. Hasta Gyirong ha llegado un primer grupo de 141 rescatistas y se ha desplegado un helicoptero Mi-171 especializado en operaciones de rescate.

En la zona se encuentran efectivos de servicios de emergencia y del Ejército, pero también equipos de ingenieros, operadores de telecomunicaciones y organizaciones humanitarias, mientras se realizan tareas de rescate en el terreno.