Aumentan a más de 65.500 los muertos por la ofensiva de Israel en Gaza, incluidos más de 80 en el último día

Palestinos en el Hospital Al Ahli de la ciudad de Gaza junto a varios muertos por los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a más de 65.500 los palestinos muertos a causa de la ofensiva desencadenada por el Ejército de Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos más de 80 durante el último día.

"El balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 65.502 mártires y 167.376 heridos desde el 7 de octubre de 2023", ha dicho el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, en el que ha manifestado que "durante las últimas 24 horas han llegado a hospitales de la Franja 83 mártires y 216 heridos".

Asimismo, ha señalado que entre las víctimas del último día figuran siete muertos y 50 heridos tras ser tiroteados por las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, lo que eleva a 2.538 los muertos y a 18.581 los heridos en estos incidentes.

La cartera ha apuntado además que 12.939 palestinos han muerto y 55.335 han resultado heridos desde el 18 de marzo, fecha en la que Israel rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó su ofensiva contra el territorio costero.

Sin embargo, ha destacado que las cifras de víctimas no son completas debido a que "aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pueden llegar a ellas" en medio de la ofensiva, ahora recrudecida con un asalto a gran escala contra la ciudad de Gaza (norte) para intentar tomar el control de la localidad.

Por otra parte, ha advertido de que los bancos de sangre de los hospitales están en riesgo de quedarse sin reservas por la escasez de suministros y equipamiento, algo que "complica la crisis", ya marcada por "una gran escasez de unidades y componentes de sangre". "La crisis socava la entrega de suministros urgentes para departamentos vitales y pruebas de laboratorio, en medio del aumento de los heridos", ha zanjado.